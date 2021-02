F1 wil dit jaar drie keer experimenteren met sprintrace op zaterdag

Er is meer duidelijk over de plannen die de Formule 1 heeft voor eventuele sprintraces als element om het Grand Prix-format te verbeteren. De koningsklasse wil komend seizoen drie maal experimenteren met een sprintrace op de zaterdag; in Canada (Montreal), Italië (Monza) en Brazilië (Sao Paulo). Dat bericht brengt Racefans.net.

De Formule 1 Commissie krijgt het morgen druk. Naast een beslissing over de voorgestelde engine freeze vanaf 2022 zullen de leden zich ook buigen over het experiment met de sprintraces. Onder het nieuwe format vindt de kwalificatie tijdens de drie genoemde raceweekenden plaats op vrijdagmiddag, in plaats van de tweede vrije training. De kwalificatie bepaalt de startopstelling voor de sprintrace, die dan voor zaterdagmiddag op het programma staat. De uitslag van die race vormt dan weer de grid voor de hoofdrace op zondag.

The-Race.com stelt dat in de sprintraces niet alleen de startopstelling voor de hoofdrace op het spel staat. De coureurs zouden ook punten kunnen verdienen, de top acht in de sprintraces komt namelijk in aanmerking voor punten. Althans, als de Formule 1 Commissie het plan morgen goedkeurt. Mocht het sein op groen gaan en het concept van sprintraces bevalt, dan zal de koningsklasse van de autosport de komende seizoenen meer sprintraces gaan implementeren.