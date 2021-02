F1 CEO Domenicali over George Russell: "Een toekomstig kampioen, geen twijfel mogelijk"

Dat George Russell een enorm snelle coureur is, is inmiddels alom bekend. Vaak kwalificeert hij zijn Williams-bolide op plekken waar je niet zou verwachten dat die kan staan, en vaak ook meer dan een halve seconde voor zijn teamgenoot. Toen hij moest invallen voor een zieke Lewis Hamilton kon hij dit meteen vooraan laten zien; als het niet voor een bandenprobleem was had George gemakkelijk de race gewonnen.

Nu Lewis Hamilton (als enige) zijn contract nog niet heeft verlengd is er veel speculatie of het misschien niet een beter idee is om George Russell naast Bottas te laten rijden. Deze vraag werd ook opgegooid bij Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1. Hoewel hij vol lof over Hamilton te spreken was, wees hij vooral op het feit dat allebei geweldige coureurs zijn.

"George heeft het potentiaal laten zien, en zoals Toto Wolff zei - hij is absoluut een toekomstig kampioen. Dus in mijn geval is het het beste als ze beiden in de sport zijn, want ze doen mooie dingen voor de sport."

Inmiddels duiken er steeds meer rumoeren op dat Lewis Hamilton en Mercedes een overeenkomst naderen - en Russell heeft een Williams-contract getekend voor 2021. Het zal dus nog even duren voor George Russell vooraan in het veld mee kan doen om pole positions en overwinningen.