24 uur van Daytona: een preview van de beroemdste 24-uurs-race in Amerika

Vanavond 21.45 Nederlandse tijd is er de start van een van de belangrijkste langeafstandsraces ter wereld. De Amerikaanse tegenhanger van de 24 uur van Le Mans kent in Europa misschien niet veel aanzien, maar binnen het endurancewereldje wordt de race in de staat Florida als een echte Grand Slam beschouwd. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat Europese coureurs - waaronder een heuse Nederlandse delegatie - de overzeese tocht maakt.

De wedstrijd wordt jaarlijks verreden op het Daytona International Circuit in Daytona Beach. De layout is een mix van een oval en een road course - ook wel 'roval' genoemd - en is 5.73 kilometer lang en telt twaalf bochten. Het is een beetje te vergelijken met de Formule 1 Grand Prix in Indianapolis waarbij de piloten na het binnencircuit een deel van de oval moesten gebruiken. Daarnaast zullen de coureurs voornamelijk hun rondjes rijden in het donker. Vanwege de tijd van het jaar zijn de dagen korter en de nachten langer.

Net zoals op Le Mans zullen er verschillende klasses tegelijkertijd strijden om het eremetaal. De snelste wagens zijn de Daytona Prototype International - genaamd DPi. Dat zijn bolides die gebruik maken van een LMP2-chassis, maar dan met extra aanpassingen die de wagens een stuk sneller maken. Ook komt de gewone LMP2 - waar Racing Team Nederland mee rijdt - in actie. Nieuw is de LMP3, bekend van de Le Mans Series. Dit baby-broertje gaat het minst snel van alledrie. De GT's ontbreken natuurlijk niet in dit verhaal. Er zijn twee divisies: de GTE Le Mans en de GT Daytona. De eerste genoemde is ook te bewonderen in het World Endurance Championschip, terwijl de GTD ook te zien is in de 24 uur van Spa Francorchamps. Alle deelnemers en bolides zijn te herkennen aan verschillende kleuren van het startnummer.

De Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd in Florida. Zo maakt Rinus VeeKay zijn debuut voor DragonSpeed in de LMP2-klasse. Renger van der Zande - die de beroemde wedstrijd won in 2019 en 2020 - komt uit in de DPI-divisie voor het team van Chip Ganassi Racing. Van der Zande wordt vergezeld door zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en voormalig Formule 1-coureur Kevin Magnussen. Jeroen Bleekemolen - oud-winnaar van Le Mans - rijdt in de LMP3. Nicky Catsburg komt uit in de GTLM. In de GTD zullen Indy Dontje en Steijn Schothorst aan het werk te zien zijn. Racing Team Nederland is ook weer van de partij. De opvallende gele bolide zal onder andere bestuurd worden door initiatiefnemer en CEO van Jumbo Frits van Eerd, voormalig F1-coureur Giedo van den Garde en Job van Uitert - groot talent binnen het langeafstandsracen.

Het fameuze evenement in Daytona - behorend tot het IMSA-kampioenschap, de WEC van Amerika - is traditiegetrouw de opening van het seizoen. Maar het begon niet direct als een 24-uurs-race. De eerste editie in 1962 duurde drie uur. In 1964 was het een wedstrijd over 2000 kilometer en pas in 1966 ging de race klokje rond.



Wil je weten hoe de Nederlanders en overige deelnemers er vanaf gaan brengen? De wedstrijd is op tv live te volgen op Ziggo Sport Racing. Daarvoor is wel een abonnement vereist. De uitzending begint om 21.30 Nederlandse tijd.