Lammers sluit Grand Prix op Zandvoort zonder publiek niet uit

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het bepaald geen zekerheid dat de Grand Prix van Nederland op 5 september met gevulde tribunes plaats kan vinden. Het circuit van Zandvoort zou eigenlijk vorig jaar al voor het eerst sinds 1985 weer een Formule 1-race huisvesten, maar dat kon toen niet doorgaan. Ook nu nog is het twijfelachtig of het evenement op het programma kan blijven staan.

De organisatie heeft namelijk altijd beweerd dat de Nederlandse Grand Prix met publiek gehouden moet worden, anders heeft het geen zin. De kaartjes voor de eerste Formule 1-race op Zandvoort in 35 jaar gingen als zoete broodjes over de toonbank en ook nu nog is het animo onder de fans groot. Alleen ligt het vaccinatietempo in Nederland niet al te hoog en dus is het maar de vraag of het sein voor september op groen kan voor evenementen met publiek.

En als er al publiek aanwezig mag zijn, hoeveel? Racedirecteur Jan Lammers wil niet op de zaken vooruitlopen. "We kunnen het ons niet veroorloven om te huilen vóór de pijn", vertelde hij aan het AD. "Wij zijn nog steeds blij met de datum van 5 september. En we hopen dat het goede nieuws de komende tijd het slechte nieuws verdrijft." Maar een race zonder fans sluit hij in elk geval niet meer uit. "Komt er een concrete vraag in die richting, dan hebben we iets om over na te denken."

Problemen

Immunoloog Ger Rijkers heeft zo zijn bedenkingen over een Grand Prix met 100.000 toeschouwers in september. "Zelfs al zou het grootste gedeelte van Nederland tegen die tijd gevaccineerd zijn, dan neem je nog een heel groot risico als je met zo veel man op elkaar gaat zitten." Ook een sneltest aan de toegangspoorten van het circuit van Zandvoort is wat hem betreft geen optie. "Als dat per persoon vijf minuten duurt, ben je de hele dag bezig. En zie de mensen die positief testen maar eens weg te krijgen. Ik voorzie alleen maar problemen."

Voorlopig doet de Formule 1 er in zijn ogen verstandig aan om de Grands Prix enkel op televisie uit te zenden en geen publiek toe te laten bij de races. "De Formule 1 heeft zich bewezen als tv-sport", aldus Rijkers.