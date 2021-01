Carlos Sainz moet gelijk in de achtervolging op Charles Leclerc

Ferrari-nieuwkomer Carlos Sainz beseft dat hij in het begin tegen een achterstand ten opzichte van teamgenoot Charles Leclerc aan zal kijken. De van McLaren overgekomen Spanjaard dekt zich op die manier alvast wat in voor het geval dat Leclerc hem in de eerste races van het nieuwe seizoen het nakijken geeft. Voor Sainz is de Scuderia een geheel nieuwe omgeving.

Het vergt wat tijd om daaraan te wennen, al doet Ferrari er getuige de test van deze week op Fiorano alles aan om Sainz daarbij te helpen. Leclerc rijdt echter al twee seizoenen in dienst van de Italiaanse renstal en kent de organisatie door en door. Die achterstand werk je niet even weg met anderhalve testdag in een auto uit 2018, Sainz zal gelijk in de achtervolging moeten.

De Spanjaard verkondigde aan Mediaset: "Charles heeft het vorig seizoen geweldig gedaan. Hij kent het team, hij kent de auto en eerlijk gezegd oogt hij zeer volwassen. Charles bezit een combinatie van frisheid en ervaring. In mijn ogen moet ik het opnemen tegen de sterkste of in ieder geval een van de sterkste rijders op de grid."

"Daarbij start ik licht in het nadeel, aangezien ik het team en de auto nog niet ken en met slechts anderhalve dag testen aan het nieuwe seizoen moet beginnen. Ik verwacht dat ik de eerste helft van het jaar jacht moet maken op Charles, sowieso de eerste paar races. Maar Leclerc vormt ook een uitstekend mikpunt voor mij, ik kan me spiegelen aan zijn prestaties. De relatie met mijn teamgenoot heeft voor mij nooit een probleem gevormd."