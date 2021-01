Seidl vol lof over Mercedes-engineers: 'Indrukwekkend hoe zij te werk gaan'

In 2021 zal McLaren racen met een Mercedes-krachtbron achterin de wagen. Waar het team van Honda de overstap maakte naar Renault, zal het team komend seizoen rijden met - waar vrijwel iedereen het over eens is - de sterkste krachtbron van het veld.

Andreas Seidl, teambaas bij McLaren, leeft momenteel als het ware uit zijn koffer. De ene week is hij bij zijn familie in Pfaffenhofen, de andere week is hij in Woking. "Vanwege de pandemie is het niet makkelijk, maar we moeten er het beste van maken", zo vertelt Seidl. Thuis werk ik natuurlijk online, dat kan niet anders."

Ondanks de strenge Corona-regels - Groot Brittannië is immers de corona-hotspot op het moment - verloopt de ontwikkeling van de auto volgens schema. "We lopen goed op schema", aldus Seidl. "Je moet natuurlijk blijven onthouden dat we met een nieuwe krachtbron-partner werken in Mercedes - er gaat veel werk in de achterkant van de auto zitten."

Seidl is enorm enthousiast over de kundigheid van de engineers uit Brixworth. "Het is super professioneel hoe zij te werk gaan - erg indrukwekkend", zo vertelt Seidl verder. "Mercedes heeft nog steeds de snelste en meest betrouwbare krachtbron, laten we onszelf niet voor de gek houden - McLaren zal daar profijt van hebben."