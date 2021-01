Red Bull Racing-coureur Max Verstappen heeft zich afgelopen seizoen niet altijd in even nette bewoordingen uitgelaten over Racing Point-collega Lance Stroll. Meer dan eens reageerde de Nederlander zijn frustraties over de boordradio op zijn engineer Gianpiero Lambiase af wanneer Stroll hem op de baan weer dwars zat.

Hoe dat eraan toe ging, is mooi te zien op het onderstaande filmpje. Het ontluisterende aan de beelden uit de derde vrije training voor de Britse Grand Prix op Silverstone is dat Stroll via de boordradio maar liefst zeven keer gewaarschuwd wordt voordat Verstappen bij hem is. Toch lukt het de Canadees om de Red Bull Racing-coureur in de weg te rijden.

Dat kan meerdere oorzaken hebben. Misschien deed Stroll het bewust, om een openstaande rekening te vereffenen. Of hij beschikt niet over de extra capaciteit en het inzicht om alles om zich heen in de gaten te houden en alle informatie tot zich te nemen. Hoe dan ook, de coureur van wat nu Aston Martin F1 Team heet kan niet beweren dat hij niet gewaarschuwd is.

Hier de beelden: