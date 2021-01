Interview Lawrence Stroll: "Aston Martin hoort thuis in Formule 1"

Lawrence Stroll is verantwoordelijk voor de terugkeer van de naam Aston Martin in de Formule 1. De Canadese zakenman was reeds eigenaar van het team van Racing Point en kocht zich vorig jaar in bij het Britse merk. Voor 2021 zijn die twee bij elkaar gebracht; het Aston Martin F1 Team moet als uithangbord voor het merk gaan fungeren zodat beide takken gaan floreren. In een kort interview blikt Lawrence Stroll vooruit naar het eerste jaar van Aston Martin terug in de Formule 1.

Lawrence, hoe opwindend is de rentree van Aston Martin op de Formule 1-grid voor jou?

Stroll: "Zeer opwindend. De Formule 1 is een zeer krachtig platform dat een sleutelrol zal vertolken in de strategie om het merk Aston Martin naar een hoger plan te tillen. Het is een globale sport met een trouwe en omvangrijke supportersschare en wij geloven dat we daarmee het merk van nieuw elan kunnen voorzien en wereldwijd de wens naar onze auto's kunnen vergroten. We plukken nu al de vruchten van ons harde werk met de komst van Cognizant als titelsponsor, een belangrijke partner voor onze digitale transformatie. Autosport speelde vanaf het prille begin een belangrijke rol voor Aston Martin en we zijn verguld om daar een nieuw hoofdstuk aan toe te voegen. De terugkeer van Aston Martin in de Formule 1 na meer dan 60 jaar afwezigheid is ook een mijlpaal voor de sport. Dit is de arena de grootste en beste autofabrikanten ter wereld het tegen elkaar op hebben genomen en successen hebben gevierd. Het is een prachtige uitdaging voor alle betrokkenen om te proberen dit iconische Britse merk tussen die grote namen te positioneren."

Hoe belangrijk is het voor Aston Martin om actief te zijn in de Formule 1?

Stroll: "Heel simpel, Aston Martin hoort gewoon thuis in de Formule 1. Dit is een merk dat al grote successen heeft behaald in andere takken van autosport, zoals de 24 uur van Le Mans. Nu brengen we onszelf in stelling om nieuwe pagina's voor de geschiedenisboeken te schrijven. Dat is een schitterend vooruitzicht voor liefhebbers van het merk Aston Martin, fans van de Formule 1 en de sport zelf."

Het bedrijf Aston Martin ondergaat een snelle evolutie. Hoe past de Formule 1 in dat plaatje?

Stroll: "Het vormt het middelpunt van onze marketingstrategie en een sleutelcomponent voor de business. Het Aston Martin F1 Team gaat gepaard met een nieuwe attitude en verse energie, waardoor we de aantrekkingskracht van het merk uitbreiden tot ver buiten de gebruikelijke kern en de casual Formule 1-fans. Of het nou via resultaten op het circuits is, of via de vergroting van onze aanwezigheid op groeiende platformen als esports, of door op een geheel andere manier mensen te activeren, maar we willen dat men ons opmerkt. De komst van Cognizant was al een eerste stap. De Formule 1 is ook de perfecte etalage voor Aston Martin als merk en de geweldige auto's die wij produceren. Er is de afgelopen jaren veel gesproken over hoe relevant de Formule 1 nog is en de komende jaren zullen we zien hoe de technologie vanuit de sport doordruppelt naar de straatauto's. Wij zullen die link tussen de Formule 1 en de gewone auto's aantonen, zeker met de mid-engine modellen die we zullen lanceren voor de toekomst."

Aston Martin is een gevestigde naam en een historisch merk. Wat hebben jullie de Formule 1 te bieden?

Stroll: "Iedereen weet waar Aston Martin voor staat, maar het Formule 1-team biedt ons de mogelijkheid om de essentie van het merk naar nieuwe plekken te brengen, waarbij we voortborduren op de sterke fundering die het team onder de vorige naam heeft gelegd. We willen een nieuw en breder publiek aanspreken. Niet alleen voor Aston Martin, maar voor de sport als geheel. We nemen een organisatie gevuld met ervaren en gepassioneerde racers en combineren dat met een ambitieus lifestyle merk. Het idee is om zowel de nieuwe generatie fans als de hardcore volgers van de sport aan te spreken. De reis op weg naar de presentatie van de eerste Aston Martin die in meer dan 60 jaar aan de start van een Grand Prix zal verschijnen, is begonnen."

Je hebt het veel over de Formule 1-fans. Wat kunnen zij van Aston Martin verwachten?

Stroll: "Ik wil dat zij weten dat wij ze mee willen nemen in het hart van ons team en onze reis. Dat klinkt misschien als een dooddoener, maar het is echt een aandachtspunt geweest in de bergen werk die we de afgelopen twaalf maanden verzet hebben. We investeren in alles wat we doen, met name in social media om dit fantastische verhaal te vertellen. We willen dat dit een team voor iedereen is, met erkenning voor de trouwe fans die de sport gebracht hebben waar het nu staat en tegelijkertijd ook nieuwe fans over de streep te trekken. Om dat te bewerkstelligen, moeten we ons buiten de geijkte paden begeven. Ik hoop dat iedereen ziet dat we dat doen met een frisse en moderne identiteit voor Aston Martin Cognizant F1 Team."