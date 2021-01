Hoe werkt een Formule 1-versnellingsbak?

De versnellingsbak is een onmisbaar onderdeel in een Formule 1-wagen, laat staan in auto's in zijn algemeen. Zonder versnellingsbak kan de motor het opgebouwde vermogen niet doorvoeren aan de wielen. Formule 1-coureurs wisselen tijdens een ronde zo'n 60 keer van versnelling, en zij selecteren deze versnellingen met pedaaltjes achter het stuur.

Het is ook één van de onderdelen die het meest stuk gaat, en teams mogen niet oneindig van versnellingsbak wisselen. Zo zijn er maar een beperkt aantal die teams mogen gebruiken, en als zij daar overheen gaan kost dat vijf plekken gridstraf.

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe een Formule 1-versnellingsbak - afkomstig van een Jordan F1-wagen - er van binnen uitziet en hoe hij werkt.