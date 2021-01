'Cyril Abiteboul mag hopen op een vervolg in de Formule 1'

Cyril Abiteboul krijgt via een omweg wellicht de kans om zijn carrière in de Formule 1 een vervolg te geven. De Fransman stapte begin deze week op bij de Renault Groupe. Zijn rol als teambaas van het Formule 1-team was uitgespeeld en ook bij het merk Alpine was geen plek voor hem. Zo zit Abiteboul, die sinds 2002 voor Renault werkte, nu even zonder baan.

Mogelijk duurt dit niet lang. Racefans.net bericht dat Abiteboul in beeld is om een nieuw project vorm te geven namens Stellantis, het bedrijf dat voortgekomen is uit de fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles en Groupe Peugeot SA. Aan het roer van die firma staat niemand minder dan Carlos Tavares, de voormalig rechterhand van oud Renault-directeur Carlos Ghosn.

Tavares is een fervent amateurcoureur - in historische eenzitters - en heeft sinds zijn vertrek bij Renault de merken Peugeot en Citroën gereorganiseerd, het merk DS opgezet en het merk Opel voor het eerst in jaren weer winstgevend gemaakt. Nu zou hij de mogelijkheden voor een eigen Formule 1-team voor Alfa Romeo of Maserati aan het onderzoeken zijn.

Alfa Romeo is op dit moment wel actief in de koningsklasse van de autosport, maar slechts als naamgever van het team van Sauber. In de plannen van Tavares gaat Alfa Romeo op eigen benen staan; of door Sauber over te nemen, of door een nieuwe renstal op te richten. In dat laatste geval zou Sauber voor motoren terecht kunnen bij Renault. Een ander scenario zou zijn om deze weg met het merk Maserati te bewandelen.

Om een eventueel Formule 1-project van Alfa Romeo of Maserati vorm te geven, zou Tavares een oogje hebben laten vallen op zijn voormalig Renault-collega Abiteboul. Racefans.net vernam van bronnen dat er de laatste tijd veel interesse is voor de financiële cijfers van Sauber, wat zou kunnen duiden op een poging tot overname. En dan zou er zomaar een nieuw Formule 1-hoofdstuk door Abiteboul kunnen worden geschreven.