Kevin Magnussen vader geworden van een dochtertje

Oud Formule 1-coureur Kevin Magnussen is afgelopen maandag vader geworden van een dochtertje. Het meisje heeft de naam Laura gekregen. Ondanks het feit dat ze zeven weken te vroeg geboren is, maakt ze het goed. Het is het eerste kind voor Kevin Magnussen en zijn vrouw Louise.

Op zijn Instagram-pagina schrijft de Deen: "Op maandag ben ik de liefde van mijn leven tegengekomen toen Louise en ik onze kleine meid in ons leven verwelkomden. Wat een geweldig gevoel om vader te zijn! Laura is zeven weken te vroeg geboren, dus we blijven voorlopig in het ziekenhuis om te zorgen dat ze aansterkt en gezond wordt voordat we haar mee naar huis nemen."

Laura zal het dan even zonder haar papa moeten doen, aangezien Kevin Magnussen zich op moet maken voor de 24 uur van Daytona. "Ik vertrek zaterdag naar Amerika en dat wordt best moeilijk, maar ik ben vastberaden om erheen te gaan en voor mijn tweede zege van 2021 te knokken."