Zandvoort ontspringt de dans: "5 september lijkt veilige datum"

Het circuit van Zandvoort en de organisatie van de Nederlandse Grand Prix mogen in hun handen wrijven met de racedatum die ze voor het seizoen 2021 toegekend hebben gekregen. De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland had eigenlijk vorig jaar mei al moeten plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus gooide toen roet in het eten.

Voor komend seizoen staat de Grand Prix op Zandvoort voor 5 september op de kalender. De organisatie van het evenement en de Formule 1 zijn daarmee afgeweken van het oorspronkelijke plan van een race in mei, als startpunt van het Europese gedeelte van de jaargang. Achteraf gezien is dat maar goed ook, want corona heeft de wereld nog immer in zijn greep.

De Grands Prix in Australië en China zijn daardoor reeds uitgesteld. Zandvoort ontspringt tot nu toe te dans. Wedstrijddirecteur Jan Lammers vertelde aan de NOS: "Voor Zandvoort heeft de aanpassing van de kalender geen gevolgen. We zijn blij dat we een plek later in het seizoen hebben: 5 september lijkt een veilige datum. Racen in mei, de oorspronkelijke periode, zou waarschijnlijk toch weer serieus discussiepunt zijn geweest."

Australische Grand Prix

Het besluit van de Formule 1 om de Australische Grand Prix van 21 maart te verplaatsen naar 21 november verbaast de oud-coureur geenszins. "Australië hanteert strenge regels ter bestrijding van het coronavirus. Gezien de situatie wereldwijd denk ik niet dat er iemand van uit is gegaan dat er in maart in Australië gereden zou worden", aldus Lammers.