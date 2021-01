Welke Formule 1-coureur stelde het meest teleur in 2020?

Het Formule 1-seizoen 2020 legde de coureurs weer langs de meetlat. Er waren hoge pieken, maar ook diepe dalen. Er waren positieve verrassingen, maar ook negatieve verrassingen. Welke rijder stelde volgens jullie het meest teleur vorig jaar? GPToday.net heeft hieronder een shortlist bestaande uit vijf namen samengesteld.

Valtteri Bottas

Mercedes was eens te meer de dominante kracht in de Formule 1, maar dat was vooral af te zien aan Lewis Hamilton. Diens teamgenoot Valtteri Bottas kwam een stuk minder uit de verf. Slechts twee overwinningen voor de Fin, tegenover elf zeges voor Hamilton. In de slotfase van het seizoen leek Bottas het een beetje te laten lopen, met de Turkse Grand Prix als absoluut dieptepunt. Laat hij wel genoeg zien om zijn stoeltje bij een topteam te rechtvaardigen?

Sebastian Vettel

Het verhaal van Sebastian Vettel is eigenlijk het verhaal van Ferrari, dat in 2020 een vrije val in de pikorde maakte. Toch vertelt dat niet het hele verhaal, want Charles Leclerc slaagde er bij vlagen in om wel aardige dingen te laten zien met matig materiaal. Vettel kwam veel minder in het stuk voor. De viervoudig wereldkampioen kreeg vroeg in het jaar te horen dat Ferrari voor 2021 geen plek voor hem had. Dit jaar mag hij bij Aston Martin bewijzen dat het niet aan hem lag.

Alexander Albon

Met Alexander Albon sneuvelde na Pierre Gasly weer een teamgenoot van Max Verstappen. De Thai stapte gedurende het seizoen 2019 in bij Red Bull Racing en moet nu weer genoegen nemen met een plek op de reservebank. Het grote probleem van Albon was zijn kwalificatiesnelheid. Hij moest vaak van te ver komen om Red Bull meerdere tactische opties te geven in de strijd met Mercedes. Daarom koos het team voor 2021 voor de betrouwbare Sergio Perez en raakte Albon zijn stoeltje kwijt.

Daniil Kvyat

Ook Daniil Kvyat keert (aan de start van) komend seizoen niet terug op de Formule 1-grid. Red Bull heeft nu definitief afscheid genomen van de Rus. Kvyat kende in 2020 eigenlijk maar één uitschieter, namelijk zijn vierde plaats op Imola. Verder was hij redelijk onzichtbaar en sprokkelde hij her en der puntjes. Normaal gesproken was dat niet zo'n probleem geweest, ware het niet dat zijn teamgenoot Pierre Gasly uitstekend presteerde. Dat maakte duidelijk dat Kvyat toch wel veel heeft laten liggen.

Nicholas Latifi

Met de Williams viel ook in 2020 weinig eer te behalen, maar in ieder geval wel meer dan wat Nicholas Latifi heeft gedaan. Dat het zijn debuutseizoen betrof, is een verzachtende omstandigheid. Zelfs dan mag je als coureur wel minstens één keer je teamgenoot (George Russell, red.) verslaan in de kwalificaties, maar dat lukte Latifi niet. In de races deed hij geen gekke dingen, maar ook geen uitzonderlijke dingen. Komend seizoen moet hij zich meer laten gelden.

Laat via de poll of hieronder in de comments weten wie jullie de meest teleurstellende Formule 1-coureur van 2020 vonden. Mocht je keuze er niet tussen staan, schroom dan niet om ons te laten weten welke rijder volgens jou echt door de mand is gevallen.