Mark Webber: "Verstappen moet meer verfijnen om in de buurt van Hamilton te komen"

Volgens voormalig F1-coureur Mark Webber is Max Verstappen nog niet zo goed als zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Australische coureur, die in het verleden samen met David Coulthard ook voor Red Bull Racing reed, bewondert wel het talent van de 23-jarige Nederlander.

Webber onderbouwt zijn standpunt met argumenten: "Hij bevindt zich in de laatste fase van het verfijnen van zijn vak, als ik het zo mag zeggen. Is hij al op het niveau van Lewis op een zaterdag? Ja. Is hij al hetzelfde niveau van Lewis op zondag? Nee, dat is hij niet. Maar dat is normaal."

"Je wint geen vijf wereldtitels in je eerste vijf jaar in de Formule 1. Niemand heeft dat ooit gedaan", voegde de 44-jarige, die tot zijn pensionering in 2013 negen races won in de F1.