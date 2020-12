Windsor over Sergio Perez: "Er is geen betere defensieve coureur"

Sergio Perez zal volgend jaar plaatsnemen naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Mexicaan vervangt Alex Albon, die een tegenvallend seizoen kende in 2021. Volgens F1-analist Peter Windsor is er geen betere coureur als het om positie verdedigen gaat, en wil zelfs zover gaan door te zeggen dat ook Verstappen zelf dit zal bevestigen.

"Er is geen betere coureur op de grid als het gaat om verdedigen", zo begint Windsor. "Wanneer hij iemand in zijn spiegels heeft - of die gene nou een betere auto, meer grip of wat dan ook heeft - dan nog zal hij er alles aan doen om diegene niet voorbij te laten. Het is ook niet zo zeer dat hij agressief is, hij positioneert zijn auto gewoon prachtig", zo vertelt Windsor verder.

"Naast het feit dat hij goed is in verdedigen op de baan zelf, kan hij nog iets wat hem moeilijk in te halen valt", zo vertelt Windsor. "Hij is in staat om, wanneer het nodig is, telkens weer de benodigde rondetijden te produceren - ook Verstappen zelf kan dit beamen.