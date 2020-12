Binotto over 2021-krachtbron: "Zal niet de langzaamste van het veld zijn"

Ferrari kende in 2020 een belabberd seizoen voor hun doen. Waar ze in 2019 tweede plaatste in het constructeurskampioenschap, moesten ze in 2020 genoegen nemen met de zesde plaats - hun slechtste resultaat sinds 1980. Één van de redenen waarom het team zo slecht presteerde was de krachtbron, welke overduidelijk het langzaamste van het veld was. In 2021 is dat niet het geval, zo meent teambaas Mattia Binotto.

In 2022 veranderen de regels compleet. Er zullen compleet nieuwe auto's verschijnen op het veld, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat het racen spannender wordt. Echter, voor Ferrari zal de focus in het jaar daarvoor liggen op het ontwikkelen van een krachtbron die niet overduidelijk het langzaamste is. Volgens teambaas Mattia Binotto verloopt dit traject goed, en meent dat de resultaten vanaf de testbank er veelbelovend uit zien.

"De krachtbron verloopt soepel op de dyno (testbank)", aldus Binotto. "In het kader van prestaties is de krachtbron vooruit gegaan, behoorlijk, al zeg ik het zelf, in vergelijking met die van dit seizoen."

"Gelukkig kunnen we een compleet nieuwe krachtbron ontwikkelen voor komend seizoen, anders zouden we een behoorlijk nadeel meemaken", zo vertelt Binotto verder. "Ik denk dat we volgend jaar terugkeren met een krachtbron die niet achteraan het veld staat wat betreft prestaties - dat is wat ik tenminste kan concluderen als ik kijk naar de gegevens afkomend van de testbank."

"Echter, waar ik geen inzicht in heb is hoe de andere teams voortgang zullen boeken met hun krachtbron, dus dat moeten we maar zien zodra we weer de baan op mogen", zo vertelt Binotto verder.

"We zullen ons best doen om in 2021 als geheel beter voor de dag te komen, en dan heb ik het met name over de krachtbron", aldus Binotto. "Maar ook de luchtweerstand was in 2020 heel, heel hoog, en ik kan alvast verklappen dat dat enigszins is aangepakt", zo concludeert de teambaas van het team uit Maranello.