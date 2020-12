Nieuw verlichtingssysteem kan zorgen voor meer nachtraces

Er is een nieuw verlichtingssysteem ontwikkeld dat de deur zou kunnen openen voor meer nachtraces in de F1. De Zwitserse puin en hekfabrikant Geobrugg heeft in samenwerking met verlichtingsbedrijf DZ Engineering SRL - huidige leveranciers van de Grand Prix van Singapore - een nieuw kosteneffectief verlichtingssysteem ontwikkeld dat op de meeste racecircuits over de hele wereld kan worden gebruikt.

Het werkt door de lampen te bevestigen aan lange palen die vervolgens kunnen worden bevestigd aan de FIA-gehomologeerde hekken aan zowel de bovenkant, via stabilisatiestutten, als de onderkant voor stabiliteit.

Een dergelijke integratie van reeds bestaande systemen is ontworpen om de noodzaak voor circuits te elimineren om tegen hoge kosten elders op maat gemaakte systemen te zoeken.

"Geobrugg's assortiment van FIA-gehomologeerde hekken hebben een 'plug in and play'-filosofie, dus het ontwikkelen van een nieuw, lichtvriendelijk systeem om het proces van het houden van nachtraces te vereenvoudigen is een nieuwe positieve stap voorwaarts", aldus Jochen Braunwarth , Directeur Motorsport Solutions van Geobrugg.

"Het sluit ook aan bij een ander belangrijk element van ons ethos, namelijk kosteneffectiviteit. Nachtraces kunnen duur zijn, vooral op tijdelijke locaties zoals stratencircuits, dus door de kosten van die twee systemen te combineren, zouden we een grotere haalbaarheid kunnen zien om deze evenementen te laten plaatsvinden."