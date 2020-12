Ross Brawn: "Red Bull won de race op eigen kracht"

Max Verstappen wist afgelopen zondag de Grand Prix van Abu Dhabi op dominante wijze te winnen. De Nederlander startte de race vanaf pole, en heeft daarna geen ronde op een andere plek gereden. Zijn marge over nummer 2 Valtteri Bottas was dan ook meer dan tien seconden. Verstappen won de race op "eigen kracht", aldus Ross Brawn.

Het Yas Marina Circuit was voor Mercedes een zogeheten 'Happy hunting ground'; van 2014 tot 2019 hebben zij daar elke race gewonnen, evenals elke pole op zaterdag. Ook al ging het slechts om 25 milliseconden, Verstappen wist de pole te pakken op zaterdag, en de dag er na de race te winnen.

"Het was geweldig om te zien hoe Red Bull en Max Verstappen de race op eigen kracht konden winnen", aldus Ross Brawn. "Dit geeft serieuze hoop om volgend jaar meer strijd voor in het veld te zien - vooral omdat de auto's volgend seizoen niet heel veel veranderen."

"Dit F1-weekend bewees maar weer dat Formule 1 om kleine marges gaat, en dit keer zat Mercedes er naast. Red Bull, aan de andere kant, voerde dit weekend alles goed uit."

"Het is ook bemoedigend om te bedenken dat Mercedes een groot voordeel had aan het begin van het seizoen, maar Red Bull bleef volhouden om de auto beter te maken en kwamen stukje bij stukje dichterbij het dominante Mercedes. De RB16 werkte eerst niet zoals gewend, maar dit hebben ze - althans zo lijkt het - onder de knie."

Wellicht waren er nog een aantal races nodig in het jaar 2020 om aan te kunnen tonen of Abu Dhabi daadwerkelijk een ommekeer in de pikorde kon betekenen, of dat dit weekend een eenmalige flop voor Mercedes aantoonde. Indien het eerste het geval is, dan kan men zich alvast voorbereiden op uitzicht naar een ware strijd tussen Mercedes en Red Bull. Indien het tweede het geval is, dan zal Mercedes ook in 2021 weer als snelste uit de verf komen. Red Bull is immers bekend om een slome start van het seizoen, en komt pas na de zomerstop écht op gang. De tijd zal het leren.