Daniel Ricciardo en Lando Norris zijn volgend jaar teamgenoten bij McLaren. Dit zal ervoor zorgen dat de twee grootste grapjassen van het veld bij elkaar in het team komen.

Het is mooi om te zien dat de twee het al goed met elkaar kunnen vinden. Echter, de vraag is of dat nog het geval is indien zijn problemen met elkaar op de baan gaan krijgen. Zie hier onder hoe ze in ieder geval al een schouderduw kunnen geven voor wie als eerste geïnterviewd mag worden.