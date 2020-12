Verstappen: "Heb dit jaar veel op het podium gestaan maar corona heeft Red Bull geraakt"

In de laatste video die Max Verstappen en Alexander dit seizoen voor Red Bull Racing maken, wordt hen gevraagd hoe ze denken dat hun seizoen is verlopen. Nadat Albon deze vraag heeft voorgelezen, gooit hij het kaartje meteen weg. Verstappen gaat er veel dieper op in en is, ondanks enkele teleurstellingen, overwegend positief.

"Het was oké. We stonden veel op het podium, maar wonnen minder dan vorig jaar. Je vraagt ​​je misschien af ​​of dat goed is of niet, maar je moet altijd kijken hoe je je ontwikkelt als coureur en probeert om beter te worden. Ik denk dat ik tot nu toe elk jaar ben verbeterd en dat is wat je als coureur wilt."

"Er zijn natuurlijk altijd momenten waarop je het beter had kunnen doen, maar over het algemeen ben ik tevreden. Ik had mooie races, mooie podiumplaatsen en een onverwachte overwinning op Silverstone. Dat maakt het altijd leuk als je onverwachte momenten hebt", zei Verstappen.

Vervolgens wordt de vraag gesteld of de coronapandemie ook impact heeft gehad op de baan en in het bijzonder op het Red Bull Racing-team. "Ik denk dat het ons in het begin zeker pijn heeft gedaan", zegt Verstappen. "We moesten orde op zaken stellen en als de races elkaar zo snel opvolgen is dat een beetje jammer."