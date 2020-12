Max Verstappen: "Wat Charles Leclerc zegt maakt mij niet uit"

Max Verstappen heeft gereageerd op de kritiek van Charles Leclerc door te stellen dat het hem niet kan schelen wat de Ferrari-coureur zegt. Met name dit jaar heeft Verstappen een aantal controversiële opmerkingen gemaakt, door te beweren dat hij niet onder de indruk was van het podium van teamgenoot Alex Albon in Bahrein, tot te beweren dat als hij een teambaas was, een coureur zou ontslaan die niet wilde racen na een crash zoals die van Romain Grosjean.

In de paddock in Bahrein was Leclerc in gesprek met Ziggo Sport, en toen hem werd gevraagd wat hij het meest irritante aan de Red Bull-coureur vond. Leclerc vindt vooral de opmerkingen die Max maakt gek. Leclerc zei hierover: "Soms kan hij gekke opmerkingen maken in de media, maar uiteindelijk is dat wat Max maakt zoals hij is. Ik denk dat we persoonlijkheden nodig hebben in de Formule 1 en dat is prima."

Toen hem werd verteld wat Leclerc had gezegd, antwoordde Verstappen zoals we van hem gewend zijn bij Ziggo: "Het kan me niet schelen wat hij zegt. Als hij niet wil weten wat ik te zeggen heb, dan moet hij het niet lezen."