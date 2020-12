Daniil Kvyat heeft geaccepteerd dat hij in 2021 geen F1-stoeltje heeft

Daniil Kvyat zegt dat hij heeft geaccepteerd dat hij in 2021 zonder Formule 1-stoel zal zitten. Eén van de grote twijfels over de promotie van de door Honda gesteunde Formule 2-coureur Yuki Tsunoda voor volgend jaar was of hij in aanmerking zou komen voor een superlicentie.

Afgelopen zaterdag maakte de Japanner een einde aan die onzekerheid toen hij de F2-race in Bahrein won, waardoor hij zich kwalificeerde voor een Superlicentie. Hierdoor kan hij het stoeltje van Kvyat overnemen. De Rus reageerde: "Ik denk dat de kansen erg klein zijn dat ik volgend jaar op de grid sta."

"Ik heb dat al een tijdje geleden geaccepteerd. Er is nog maar één stoel vrij in de Formule 1 en Red Bull moet hun jonge coureurs promoten. Dat is het laatste wat ik heb gehoord en dat is een eerlijk verhaal. Ik leef niet in een droomwereld, ik weet hoe de dingen werken."

"Als ik hier volgend jaar niet ben, zal ik er alles aan doen om terug te keren in 2022, hongeriger dan ooit."

AlphaTauri-teambaas Franz Tost liet ook doorschemeren dat Kvyat zijn vertrek uit het team waardig zou accepteren. "Dany is ervaren en een snelle coureur. Hij kent het spel en de regels in de Formule 1."