Geruchten over Red Bull-ontwerper Adrian Newey naar Aston Martin nemen toe

Nieuwe berichten vanuit de paddock suggereren dat Aston Martin een grote aanbieding wil doen om de beroemde F1-ontwerper Adrian Newey van Red Bull te lokken naar het team. In september deden de geruchten ook al de ronde, maar Helmut Marko van Red Bull vertelde Sport1: "Adrian heeft zeker een contract bij ons. Adrian kon onlangs een zeldzame Aston Martin testen en hij bedankte Lawrence Stroll ervoor. Meer is er niet."

De Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport laat de geruchten over Newey en Aston Martin nu weer oplaaien dat, als het waar is, Newey zou herenigen met Sebastian Vettel, die alle vier zijn titels won in door Newey geschreven Red Bulls.

Dezelfde Italiaanse krant beweert ook dat Aston Martin - momenteel Racing Point genaamd en roze gekleurd - volgend jaar een speciale kleurstelling zal hebben in Bahrein of China om de nieuwe James Bond-film 'No Time To Die' te promoten.

Aston Martin en de James Bond-franchise genieten natuurlijk van een iconische relatie.