FIA geeft Fernando Alonso groen licht voor Young Driver Test

Fernando Alonso heeft groen licht gekregen om de 2020-auto van Renault te testen in de Young Driver Test in Abu Dhabi. Eerder werd het idee naar de prullenbak gewezen dat een 39-jarige tweevoudig wereldkampioen mogelijk als een 'jonge coureur' kan worden beschouwd, zelfs na een sabbatical van twee jaar.

Bronnen in de paddock melden echter dat F1-racedirecteur Michael Masi woensdag een ontmoeting heeft gehad met sportief directeuren van alle teams in Bahrein. Ze kregen te horen dat, naar verluidt, na de directe tussenkomst van FIA-president Jean Todt, coureurs die in ieder geval het afgelopen seizoen niet hebben geracet, in aanmerking komen om te testen in Abu Dhabi.

Renault zei dat het 'te zijner tijd' een verklaring zal afleggen over de test die vlak na het einde van het seizoen zal plaatsvinden. Aangenomen wordt dat Alfa Romeo nu van de gelegenheid gebruik zal maken om Robert Kubica te laten rijden, terwijl Red Bull Sebastien Buemi zal gebruiken.

Ondertussen vertelde een Spaanse mediabron ons: "Ferrari zal naar verwachting ook een verzoek doen om Carlos Sainz in staat te stellen de huidige auto zo snel mogelijk te testen."