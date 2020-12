F1 Podcast nabeschouwing Grand Prix van Bahrein

De Grand Prix van Bahrein: er was een winnaar, er was een podium. Maar alles viel in het niet door de horrorcrash die Romain Grosjean wonderbaarlijk overleefde. Na een harde touché met Danill Kvyat, knalde de Fransman met hoge snelheid frontaal de vangrail in. De auto splitste in tweeën en vloog in de brand. De Haas-coureur was bij bewustzijn en kon uit de vlammenzee ontsnappen. De 34-jarige Zwitser werd meteen naar het ziekenhuis gebracht, maar was gelukkig buiten levensgevaar. De FIA heeft achteraf gezien, onder andere met het verplichten van de HALO, puik werk afgeleverd. Zonder die 'slipper' op de cockpit had het heel anders kunnen aflopen.



In de F1-Podcast bespreekt host Lucas Degen samen met o.a Charrel Jalving, Jeroen Demmendaal en Jeroen Scholte de zaken van het afgelopen weekend. Daarin komt aan bod: natuurlijk de megaklapper van Romain Grosjean, de zege van Lewis Hamilton, de problemen van Valtteri Bottas, het 41ste podium podium, de situatie van Alexander Albon, de uitvalbeurt van Sergio Perez, de strijd om plek drie bij de constructeurs en een vooruitblik op de Grand Prix van Sakhir en natuurlijk de luistervragen.