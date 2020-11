F1 sluit nieuwe 2-daagse races niet uit

Ross Brawn zegt dat de Formule 1 het controversiële tweedaagse weekendformat open zal houden als optie voor de toekomst. Sommige experts denken dat het format, dat dit jaar in Imola werd uitgeprobeerd, niet alleen sneller is maar de teams zal helpen om te gaan met de steeds langer wordende F1-kalenders.

Anderen zeggen echter dat het racepromotoren alleen een dag kaartverkoop berooft en de F1-tradities in het hart raakt.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zei Ross Brawn: "Het experiment in Imola was om logistieke redenen vanwege de auto's die uit Portugal kwamen. Er waren enkele positieve en wat minder positieve aspecten, maar het is mogelijk dat we het als optie voor de toekomst houden, ook al zal het niet de norm zijn."

"Laten we zeggen dat we voor het geval we die nodig hebben, een goede oplossing hebben. Maar zoals je weet, zal de vrijdag in 2022 sowieso anders zijn. We zullen 's middags maar twee trainingen hebben en minder gebieden waarop je kunt werken. Hierdoor kunnen de teams, in het licht van een drukke kalender, een dag later naar de circuits komen."

Budgetplafond en personeel

Brawn gaf ook toe dat nu de F1 nu de 22-races overschrijdt, teams mogelijk personeel moeten rouleren tijdens de Grand Prix-weekenden, wat het probleem van ontslagen onder het budgetplafond zou kunnen oplossen.

"Dat zou de aanpak van de teams moeten zijn. Vroeger hadden we 18-19 races, maar er werd veel getest tussen hen en ook voor en na het seizoen. En de teams wisselden destijds het personeel af met test en raceteams."

Normale situatie

Afgezien daarvan zei Brawn dat hij trots is op de inspanningen om dit jaar een drukke kalender te organiseren te midden van de pandemie, en dat hij ernaar streeft om vanaf volgend jaar terug te keren naar een meer normale situatie. Toen hem werd gevraagd hoeveel geld Liberty Media in 2020 verloor, zei hij: "Dat kan ik niet zeggen, maar het is correct om te stellen dat de Formule 1 tot aan deze crisis een periode van sterke groei doormaakte."

"Niemand had het kunnen voorzien en het heeft de inkomsten van de teams sterk verminderd. Bij de Formule 1-groep hebben we er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de teams het in ieder geval overleefden. We hebben er geen verloren en dat is waar het om gaat," zei Brawn. "Nu ben ik ervan overtuigd dat er een goede toekomst voor ons ligt."