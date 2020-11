Hulkenberg: "Kans is zeer groot dat ik tweede stoeltje Red Bull krijg"

Nico Hulkenberg heeft toegegeven dat de kans zeer groot is dat het tweede Red Bull-stoel zal krijgen in 2021 en zo de plek van Alexander Albon in kan nemen. De Duitser verloor eind 2019 zijn stoeltje bij Renault aan Esteban Ocon, maar kwam dit jaar naar voren als de 'super-sub' bij Racing Point toen Sergio Perez en Lance Stroll races misten vanwege coronabesmettingen.

"Mijn missies waren erg kort en erg geconcentreerd, maar ik hou van gekke uitdagingen", vertelde hij Sport1. "Ik ben dankbaar dat ik de kans kreeg, want anders was mijn naam zeker een stuk minder genoemd dan nu."

Druk op Albon

De 33-jarige heeft de voorkeur van Max Verstappen om de zwaar onder druk staande Red Bull-coureur Alex Albon voor 2021 te vervangen. De in Engeland geboren Thaise coureur deed zichzelf vrijdag geen plezier in Bahrein met een zware crash.

Hulkenberg zegt dat hij verrast is dat hij samen met Sergio Perez een favoriet is voor de stoel. "Nee, dat had ik niet verwacht. Dus ik ben des te dankbaarder dat het loopt zoals het nu loopt en weet dat ik een zeer grote kans maak."

Enthousiast

Toen hem werd gevraagd wat het veiligstellen van de Red Bull-stoel voor hem zou betekenen, vergeleek Hülkenberg het met enkele jaren geleden, toen het gerucht ging dat hij op het punt stond om voor Ferrari te tekenen.

"Om in het najaar van mijn carrière nog zo'n kans te krijgen, ben ik ontzettend enthousiast over. En meer in het algemeen voel ik ook hoezeer ik het racen mis."

Relatie Verstappen

Wat betreft Verstappen die hem noemde als zijn favoriete teamgenoot voor 2021, grapte Hulkenberg: "Verstappen? Ik denk dat ik van hem heb gehoord. Serieus, ik kan het heel goed met hem vinden, maar op dit moment laat ik me niet meeslepen door zulke gedachten."

"Als het niet lukt, dan blijf ik zoeken. Ik heb niets specifieks, maar er zijn verschillende vragen van andere raceseries", zei de Duitser.