F1-directeur: "Geld zal bepalen waar de 23e race wordt gehouden"

Ross Brawn heeft drie toonaangevende kanshebbers benoemd om de geplande F1-kalender van 2021 met 23 races te voltooien. De sportieve directeur van de F1 laat doorschemeren dat het vooral zal kijken naar wie het meest wil betalen. Ook zegt hij dat de F1 'spijt' heeft dat ze niet in Vietnam kunnen racen.

La Gazzetta dello Sport uit Italië vroeg Brawn naar recente opmerkingen van de Italiaanse racechef Angelo Sticchi Damiani, die zei dat Imola heel graag de plek van Vietnam wil invullen. Brawn reageert als volgt: "We hebben dit jaar een goede race gezien in Imola, net als in Portugal en Turkije, dus alles is open. Laten we eens kijken hoe het probleem zich ontwikkelt."

Economische overweging

Hij gaf toe dat nadat de winsten van de Formule 1 dit jaar flink zijn gekrompen door de coronacrisis, economische overwegingen een rol zullen spelen bij de uiteindelijke beslissing.

De 66-jarige Brawn: "Ja, het lijdt geen twijfel dat we volgend jaar terug willen naar een normale situatie en dus zal er vanuit commercieel oogpunt een sterke afweging zijn. Sommige landen zullen in een betere positie verkeren dan andere omdat ze betere commerciële aanbiedingen kunnen doen, en daar moeten we rekening mee houden. We moeten zo snel mogelijk weer op het normale financiële niveau komen. Dus ja, het commerciële aspect zal zwaarder wegen dan dit jaar."

Grand Prix van Australië

Sommigen denken dat de plannen van de F1 voor een ongekend lange kalender van 23 races fantastisch is te midden van de aanhoudende pandemie. De gastheer van het seizoen, Melbourne, komt bijvoorbeeld nog maar net uit een strikte lockdown.

"Australië verkeert momenteel in een goede situatie als je kijkt naar het aantal besmettingen van corona. Ze hebben nog niet besloten hoe ze Australian Open moeten organiseren, maar de zaken veranderen snel en ik ben optimistisch. Ik geloof dat Australië begrijpt dat F1 weet hoe hij zich verantwoordelijk moet gedragen bij een bezoek aan een land. En dan komt het vaccin", voegde hij eraan toe.

"Ik herinner me dat toen ik begon te werken in de F1, we gewend waren om ons te laten vaccineren om naar sommige landen te gaan. Nu nog een keer doen zou een redelijk compromis zijn."

Wintertest

Wat betreft de locatie van de enkele wintertest begin volgend jaar, antwoordde Brawn: "We bespreken het nu met de teams en zullen over een paar weken beslissen."

De wintertests zullen gehouden worden in Barcelona of Bahrein.