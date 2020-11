Hamilton klaar voor "meest gelukkige dag in zijn leven" om geridderd te worden

Lewis Hamilton is onlangs zevenvoudig wereldkampioen geworden. De koninklijke familie van Engeland is van mening dat de Brit hiervoor geridderd dient te worden. Lewis Hamilton meent dat de dag dat dit gebeurt zijn gelukkigste dag in zijn leven zal worden.

De zevenvoudig wereldkampioen zou al eerder in aanmerking zijn gekomen om geridderd te worden. Echter, dit kon toentertijd niet vanwege de aantijgingen tegen hem omtrent belasting betalen. Deze aantijgingen zijn inmiddels verholpen aangezien het blijkt dat Lewis Hamilton zijn belastingen betaalt in het Verenigd Koninkrijk, ook al woont Lewis in Monaco.

De Brit zal in het zelfde water treden als namen zoals Andy Murray, Frank Williams, Stirling Moss en Jackie Stewart; hij is één van acht motorsportfiguren die zal behoren tot de Orde van het Britse Koninkrijk. "Zoals iedereen ben ik opgegroeid met veel respect voor de Koninklijke Familie", aldus Hamilton. "Als ik één dag zou mogen hebben om opnieuw voor de Koningin mag staan zal dat de meest gelukkige dag van mijn leven zijn. Ze is zo'n geweldig persoon, werkelijk waar een icoon", zo klinkt Lewis.

Ook zei Hamilton het volgende. "Als ik er aan denk om geridderd te worden, dan denk ik aan mensen als mijn Opa die in de oorlog hebben gevochten. Dan heb je natuurlijk ook doktoren en verpleegkundigen, die werkelijk waar mensen hebben gered. Echter, ik zie mezelf niet als held", zo vertelt Hamilton. "Het is een eer die maar een select groepje mensen hebben mogen ervaren", zo concludeert de Brit uit Stevenage.