F1-baas vindt glad circuit geen probleem

De Formule 1 kwam afgelopen weekend voor een verrassing te staan. Het circuit van Turkije was het laatste circuit dat onverwachts op de F1-kalender was toegevoegd vanwege de aanpassingen door het coronavirus. De verrassing zat hem echter in het feit dat het asfalt opnieuw was aangelegd en daardoor het circuit spekglad was vanwege de olie in de baan.

Vrijdag waren er veel coureurs die klaagden over het gebrek aan grip, de regen op zaterdag en zondag maakte dat alleen maar erger. Volgens sportief directeur van de F1 Ross Brawn maakt dit allemaal niet uit en vielen de coureurs juist op vanwege de omstandigheden.

De voormalig technisch directeur en teambaas zei in zijn column op F1.com: "Ik denk dat coureurs soms moeten onthouden dat een race erom gaat wie als eerste over de finishlijn rijdt. Iedereen had te maken met dezelfde omstandigheden. Er was niet veel grip maar sommige coureurs konden hier goed mee omgaan en vielen op."

"Het is niet erg om een uitdagend circuit te hebben met een gladde laag asfalt. Het vraagt het talent van een coureur tot het uiterste. Ik denk niet dat het gripniveau een maatstaf is voor het niveau van de concurrentie."