Pirelli: "Er was niet veel grip, maar laten we geen drama maken"

Pirelli-baas Mario Isola heeft de controverse over de toestand van het circuit van Istanboel voor de Turkse GP afgelopen weekend afgezwakt. Het circuit was twee weken voor de Grand Prix opnieuw geasfalteerd waardoor er nog veel olie in het asfalt zat en dat zorgde voor glibberen en glijden op het Turkse circuit.

Williams-coureur George Russell was één van de felste critici van gladde circuit: "Het weekend had niets te maken met waar de Formule 1 om draait. Als je chaos, bloedbad en coureurs wilt zien die op idioten lijken, zijn er andere categorieën en sporten die je kunt bekijken."

Pirelli verrast maar begrijpt organisatie

Isola bevestigde dat het nieuwe oppervlak Pirelli en de F1-teams verrast hebben, maar hij zei dat de coronacrisis betekende dat Istanboel het op het laatste moment moest doen vanwege de onzekerheid. De Italiaan: "Ik denk dat ze het nieuwe asfalt wilden aanleggen om een ​​betere indruk te maken."

"Een circuit ziet er beter uit met een nieuw oppervlak, dus ik kan begrijpen waarom ze dat deden. Het was een tijdje geleden dat de Formule 1 hier voor het laatst was. Als je een nieuwe laag asfalt giet, zit er nog olie in en als het regent zorgt het ervoor dat de olie omhoog komt en dat maakt de baan glad."

Te veel drama

Isola vindt de controverse over het gladde oppervlak echter overdreven. Isola: "Veel grip was er niet, maar laten we er geen groot drama van maken. De baanomstandigheden zorgden voor een extra uitdaging voor zowel de coureurs als de ingenieurs. Het maakte het racen misschien nog wel interessanter."