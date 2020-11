Leclerc teleurgesteld met zichzelf: "Daar heb ik het verkloot"

Charles Leclerc had een topprestatie kunnen neerzetten. Van plek 12 naar een twee plek. Echter, het mocht niet zo fijn voor de jonge Monegask. Waar hij tijdens de laatste ronden Sergio Perez aan het opjagen was voor de tweede plek, maakte hij in de allerlaatste bocht een fout door Sergio Perez in te halen en zijn banden te blokkeren. Dit zorgde ervoor dat Sebastian Vettel langs hem kon.

"Die laatste bocht, daar heb ik het verkloot", aldus een teleurgestelde Leclerc. De jonge Monegask was heel race al snel, en was één van de eerste coureurs die de intermediate-banden aandurfde. Dit zorgde ervoor dat hij veel paarse sectoren zette, en andere coureurs hem snel volgden.

"Uiteindelijk telt het eindresultaat, wat voor race je daarvoor hebt gereden is eigenlijk irrelevant. Ik was inderdaad snel voor een groot gedeelte van de race, maar wanneer het echt uitmaakte was ik er niet, die drie laatste bochten daar ging het mis", zo vertelt Leclerc. "Ik ben inderdaad een race-coureur, ik probeer altijd het beste ervan te maken, maar vandaag liep dat voor mij niet goed af", zo concludeert Charles Leclerc.