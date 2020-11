Antonio Giovinazzi is overkomen wat Max Verstappen meemaakte tijdens de Hongaarse Grand Prix. Onderweg naar de grid in Turkije crashte de Italiaan waarbij hij zijn voorvleugel kapot reed.

In principe is het wisselen van de vleugel het enige wat moet gebeuren maar Giovinazzi staat al minutenlang stil in het grind en de marshalls helpen hem niet eruit. De video hiervan is hieronder te zien.