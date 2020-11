Lewis Hamilton wordt bang van omstandigheden in Turkije

Lewis Hamilton heeft dit weekend de circuitomstandigheden in Istanbul beschreven als angstaanjagend. De Formule 1 heeft de Turkse locatie sinds 2011 niet meer gebruikt, maar Istanboel stapte op het elfde uur op om de sport door de coronacrisis heen te helpen.

Het circuit is pas twee weken geleden opnieuw geasfalteerd en het zorgde voor een ongekend gebrek aan grip toen de coureurs vrijdag begonnen met de trainingen. Nadat de zon op vrijdag onderging, werden amateurvideobeelden gemaakt van meerdere straatauto's die rond het circuit reden en slingerden om grip te krijgen voorafgaand aan de actie van zaterdag.

Bang

Wereldkampioen Lewis Hamilton is tot nu toe het hele weekend niet in het tempo wat hij normaal heeft en beschrijft de sensatie van het rijden in Istanboel dit jaar als angstaanjagend. De Brit zegt hierover: "Het is shit met een hoofdletter S. De banden hebben totaal geen grip, het asfalt glimt vanwege de olie, het ziet eruit alsof de baan nat is. Ze hadden gewoon het oude asfalt schoon moeten maken, wat ze nu hebben gedaan is geldverspilling. Het is beangstigend om hier te rijden, terwijl het een prachtig circuit is. Ik snap niet dat ze hier miljoenen euro's aan hebben uitgegeven."

Wielspin

Alle coureurs hadden last van de problemen op de baan en de ene na de andere coureur klaagde over de boordradio naar zijn team. Zo ook Max Verstappen: "Ik had wielspin van de eerste versnelling tot de vijfde versnelling."