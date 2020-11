Pirelli kan moeilijk snelste strategie voorspellen

Pirelli heeft toegegeven niet te weten welke strategie morgen het snelste is. Door het regenachtige weer dat we zagen vandaag tijdens de kwalificatie en de vrijdag toen het circuit erg glad was, is het erg moeilijk te voorspellen.

Pirelli geeft de volgende verklaring: “Dit asfalt is nieuw en glad, maar hoeveel grip het uiteindelijk zal bieden, blijft onbekend. Het weer maakt die berekeningen aanzienlijk moeilijker, met zeer koude baantemperaturen en regen vandaag terwijl de omstandigheden van morgen nog onzeker zijn. Ten slotte is er niet veel verschil tussen een two-stopper en one-stopper.”

Om twee keer naar binnen te gaan voor nieuwe banden, is volgens Pirelli mogelijk de snelste. “Op papier is een two-stopper sneller, maar teams geven altijd de voorkeur aan een one-stopper, vooral als ze dit weekend op de een of andere manier kunnen slagen op twee zachtere compounds.”

De snelste een-stopper is volgens Pirelli eigenlijk niet mogelijk. “Op dit moment lijkt dat bijna onmogelijk, maar sommige teams proberen het misschien nog steeds. Als alternatief kunnen ze nog steeds voor een andere minder snelle one-stopper gaan met de harde compound, als ze het aan het werk kunnen krijgen. Dat hangt natuurlijk allemaal af van hoe de raceomstandigheden van morgen eruit zullen zien, dus er zijn genoeg vraagtekens.”

Een twee-stopper is waarschijnlijk de snelste, maar niets is zeker. “In theorie is een twee-stopper het snelst: met twee stints van 16 ronden op de rode soft en als slot met een gele medium stint van 26 ronden. Als het warm genoeg is kunnen de teams een one-stopper proberen met 30 ronden op medium en 28 ronden op hard. Tot slot als alternatief 20 ronden op de zachte band en 38 ronden op de harde.”