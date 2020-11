Stroll na bizarre pole: "Elke bocht was perfect"

Lance Stroll heeft zojuist voor het eerst in zijn carrière een pole position gepakt. Waar Max Verstappen eigenlijk heel het weekend dominant is geweest, was het de jonge Canadees die op het einde de eerste plek wist af te pakken. "YES BOYS, LET'S GO!', zo klonk hij op de boordradio.

"Ik had één ronde waar Valtteri Bottas voor me reed, en die spinde toen. Dat betekende dat ik op het einde maar één ronde had waarin ik alles moest doen", aldus Stroll. "Ik had ontzettend veel vertrouwen in de auto, wat ervoor zorgde dat ik elke bocht perfect kon pakken en alle drie de sectoren goed achter elkaar kon plakken", zo vertelt een extatische Stroll. "Dit is een geweldige manier om terug te komen sinds mijn uitvalbeurt in Mugello."

"Ik wist dat we mee vooraan reden, en elke ronde luisterde ik aandachtig naar mijn engineer, die elke ronde meer en meer feedback aan mij gaf", zo legt Stroll uit. "Eigenlijk had ik helemaal geen tijd om na te denken, ik moest het gewoon doen. Maar eigenlijk, sinds we de intermediates onder de auto hadden gedaan kwam de auto tot leven", zo concludeert Stroll.