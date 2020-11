Beitske Visser met W-series in bijprogramma Formule 1

De W-series voor vrouwelijk racetalent wordt toegevoegd aan het programma van de Formule 1. Dit is de eerste stap in hun verdere samenwerking met de koningsklasse. Hiermee wil de organisatie het vrouwenracen nog beter promoten. Beitske Visser doet ook mee aan deze opstapklasse en was vice-kampioen in 2019. Komend jaar kan de Nederlandse voor een groot publiek zich opnieuw in de kijker rijden. In welk weekend de W-series wordt georganiseerd, is nog niet bekend gemaakt.



Sportief directeur van de W-series, Catherine Bond Muir, is zeer trots op de samenwerking met de Formule 1. ''Na een succesvol begin in 2019, zijn we verheugd op dit partnerschap. Formule 1 is met voorsprong de meest bekende autosportklasse ter wereld. Toen we beloofden dat de W-series groter en beter zouden maken in de toekomst, was samenwerking met de koningsklasse een van onze speerpunten. Er bestaat geen twijfel, nu de W-series naast de Formule 1 georganiseerd zal worden, dat onze wereldwijde bereik, impact en invloed, enorm vergroot zal worden.''

De sportief directeur vervolgt: ''Onze missie blijft om de belangen en kansen van vrouwelijke coureurs verder voort te zetten. We willen de serie koesteren en het zeker behouden. Maar we willen ook een zeer belangrijke plaats innemen zodat elke vrouwelijke rijder een professionele carrière kan starten. En onze nabijheid met de Formule 1 gaat ons helpen en verbeteren in dat proces. Het feit dat je in de W-series punten kan verdienen voor je superlicentie, is een belangrijke factor in dat opzicht. We zijn erg dankbaar naar Chase Carey, Ross Brawn en hun collega's voor het vertrouwen in de W-series. En dat ze prioriteiten stellen omtrent diversiteit en gelijkheid. We zullen hen vooruithelpen met het #WeRaceAsOne-programma dit jaar en voor de aankomende jaren."

De opzet van de W-series zal niet veranderen door de nieuwe samenwerking. ''Alles wat de klasse populair en succesvol maakte in 2019 zal hetzelfde blijven. De wagens blijven indentiek, het racen is spannend en competitief.'' De klasse opereert op Formule 3-niveau en het chassis is identiek aan andere F3-series.

Formule 1 -baas Ross Brawn is ook zeer verheugd over de aanstaande samenwerking. ''We zijn erg enthousiast om dit bekend te maken voor het jaar 2021. We kijken vooruit naar een nieuw spannend seizoen met een variatie aan bekende en nieuwe circuits, die we gedurende 2020 gemist hebben. Het is voor ons belangrijk dat de W-series onze partner is voor acht wedstrijden dit seizoen. Wij geloven dat het erg belangrijk is om iedereen kansen te bieden, zodat de hoogste niveaus van onze sport voor iedereen te bereiken is. De samenwerking met Formule 1 laat onze wil en overtuiging zien om verder te bouwen aan de diversiteit door de gehele linie van de sport.''

Er waren in het begin ook kritische geluiden te horen over de W-series. Enkele vrouwelijke coureurs, zoals Sophia Flörsch en Pippa Mann, spraken zich uit tegen een vrouwelijk kampioenschap. Volgens hen, wordt er door de deze opstapklasse een kloof gecreëerd tussen de mannen en vrouwen. Zij denken hiermee dat de kansen van vrouwen om deel te nemen aan grotere kampioenschappen in het nadeel werkt in plaats van in hun voordeel.