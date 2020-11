Ecclestone: "Liberty maakt zich klaar om F1 te verkopen"

Bernie Ecclestone denkt dat Liberty Media de Formule 1 zou willen verkopen. Het Amerikaanse bedrijf nam de sport in 2017 over en kocht het voor ongeveer 4,6 miljard dollar. De 90-jarige Ecclestone werd daarna afgezet als CEO van het bedrijf dat hij ooit groot maakte.

Nu onder leiding van Chase Carey, die vanaf januari 2021 opgevolgd wordt door Stefano Domenicali, publiceerde de Formule 1 deze week een ongekende F1-kalender met 23 races na grote financiële verliezen als gevolg van de coronacrisis.

Tegenover Auto Motor und Sport zegt Ecclestone: "De 23 races zouden de indruk moeten wekken dat de zaken weer goed gaan. Ik zou hetzelfde doen als ik de F1 wilde verkopen."

Een niet bij naam genoemde teambaas zei onlangs dat veel teams failliet kunnen gaan als de Formule 1 volgend jaar weer een aangepast F1-seizoen moet doorstaan.

McLaren-teambaas Seidl sprak wel openlijk over de situatie en zei hierover: "We hebben minder verdiend, maar we hebben ook grote kostenbesparingen gerealiseerd. Het is waarschijnlijk mogelijk om weer zo'n seizoen te overleven, maar alleen als we op hetzelfde niveau blijven sparen. Ook het budgetplafond helpt."

Seidl zei ook dat de overgang naar de nieuwe auto's in 2022 kan worden aangepakt. "Of je het geld nu gebruikt om de huidige auto's door te ontwikkelen of een nieuwe auto bouwt, maakt weinig verschil", zo zei de Duitser.