Jan Lammers: "Grote kans dat Dutch GP wordt verreden met fans op tribunes"

Organisator van de Dutch Grand Prix en Circuit Zandvoort waren helemaal klaar voor de eerste editie van de F1 Heineken Dutch Grand Prix in 2020. Door het coronavirus ging de terugkeer van Nederland op de F1-kalender niet door en werd dit met een jaar uitgesteld.

Beide partijen zijn blij met de nieuwe datum van 3, 4 en en kijken uit naar de feestelijke terugkeer van de Formule 1 met alle racefans en de miljoenen kijkers rond de hele wereld.

Sportief directeur Jan Lammers zegt: "De terugkeer van de F1 naar Nederland is natuurlijk mogelijk gemaakt door gezond ondernemersinitiatief maar vooral door de massale belangstelling van de vele racefans in ons land. Deze nieuwe datum vlak na de zomer heeft als voordeel dat de piek van de zomervakanties achter de rug is, dat de kans groot is dat het weer goed is en dat de corona-maatregelen dan beperkter zijn. Dit is dan ook een geweldige datum voor Zandvoort en de gehele regio. Met andere woorden, de organisatie is heel positief en bereidt zich voor om op deze datum een groot publieksevenement neer te zetten."