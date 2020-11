Mick Schumacher: "Ik ben helemaal klaar voor de Formule 1"

Mick Schumacher lijkt op pole position te staan om als Ferrari-junior een stoeltje weet te bemachtigen voor het 2021-seizoen. Het team van Ferrari wist ook te bevestigen sowieso één van hun drie Academy Drivers volgend jaar een F1-stoeltje krijgt.

De jonge Duitser, die momenteel eerste staat in het F2-klassement en daarmee automatisch een superlicentie kan krijgen, wordt op dit moment als de belangrijkste gegadigde gezien voor een stoeltje bij Haas, die volgend jaar met twee compleet nieuwe coureurs in zee gaat. "De wens om in F1 te rijden is ontzettend diepgeworteld, en alles is ondergeschikt aan dat doel", zo vertelt Mick. "Ik heb alles op alles gezet om me als coureur te ontwikkelen, en ik ben ook ontzettend trots op mijn progressie."

Günther Steiner, teambaas bij het team van Haas F1, heeft laten weten dat het een enorme eer zou zijn om een naam als Schumacher te mogen verwelkomen in zijn team. Echter, Ferrari-teambaas Mattia Binotto is nog niet zo ver. Hij heeft laten weten dat er vóór het einde van het seizoen een besluit gemaakt zal worden. In ieder geval, of Mick Schumacher, of Robert Schwarzman of Callum Illot zal volgend jaar een F1 stoeltje weten te bemachtigen, de vraag is nu nog wie. Mick Schumacher meent in elk geval dat hij volledig klaar is voor de uitdaging.