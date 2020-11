Mattia Binotto openbaart deels geheime afspraak met de FIA

Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft gezegd geen haat jegens Mercedes-teambaas Toto Wolff te hebben. De teambazen zijn het niet altijd met elkaar eens, maar hij heeft geen haar tegen de Oostenrijker. Ook vertelt hij iets over het geheime akkoord met de FIA.

De twee zijn al vaker met elkaar in een discussie gekomen, vooral het motordrama van 2019 was een groot gespreksonderwerp. Ferrari werd hiervoor niet gestraft, maar kreeg wel een waarschuwing en een illegale afspraak. Ondanks alle akkefietjes denkt de Scuderia-teambaas geen haat te hebben. "Haten we elkaar?", vroeg Binotto zich af toen Sky Italia hem vroeg naar zijn mening voor Wolff.

“Sportief gezien is hij mijn belangrijkste tegenstander die al jaren aan het winnen is. Maar het is geen haat. Er is respect en een verlangen om hem te verslaan, maar niet om Toto en Mercedes te verslaan. Het is om Ferrari terug naar de top te brengen, en de plek waar het verdient te zijn."

De geheime afspraak

De geheime afspraak werd niet met liefde afgenomen door Mercedes. Het team diende geen protest in, maar was er niet blij mee. Binotto reageert hierop. “Geen enkel ander team heeft vorig jaar protest tegen ons ingediend. Het onderzoek dat later werd gedaan, begon vanuit de wens van de FIA in een tijd waarin we ons concentreerden op de ontwikkeling van de auto voor het seizoen 2020.”

“Zo bereikten we een simpel akkoord: laten we ons focussen op de toekomst, laten we elkaar helpen om te begrijpen wat de mogelijke grijze gebieden in de regels zijn. En waar verduidelijkingen nodig waren, werden verduidelijkingen aangebracht. De overeenkomst was geheim, omdat het niet anders kon. Hadden we iedereen onze motor moeten laten zien? Ik denk niet dat iemand dat ooit heeft gedaan in de Formule 1, en niemand zal dat ooit doen in de toekomst.”

"Met betrekking tot het‘ grijze ’gebied was het zo gedurende het seizoen 2019 totdat er nieuwe richtlijnen kwamen, en die werden ook gedefinieerd dankzij onze hulp. Deze richtlijnen hadden een impact op alle motoren, maar in grotere mate op ons."