Hamilton neemt Russell in bescherming na crash achter Safety Car

Collega-coureurs springen in de verdediging voor George Russell nadat de Williams-coureur een gênante fout maakte tijdens de race op Imola. In scènes vergelijkbaar met het incident van Romain Grosjean in 2018 in Baku, crashte de anders indrukwekkende Brit Russell afgelopen zondag achter de Safety Car.

Russell was zichtbaar troosteloos na het incident en schreef op sociale media dat er geen excuses zijn en dat hij deze dag nooit zal vergeten.

De Fransman Grosjean sprong in de bres ter verdediging van zijn collega: "Man, ik ken het gevoel", zei de Haas-coureur tegen de 22-jarige Russell. "Het zal even duren voordat je het vergeet, maar wat je doet is mega. Blijf pushen."

Hamilton vindt Russell geweldig

Zesvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton verleende ook zijn steun aan de teleurgestelde Russell. De huidig wereldkampioen: "George, je hebt alles gegeven. Het is oké om fouten te maken en het is oké om de pijn te voelen. Ik heb meer meegemaakt dan ik me kan herinneren."

"Je bent een geweldige kerel. Houd je hoofd omhoog en blijf pushen, op naar de volgende race."

Voor het incident in Imola vertelde tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso een verslaggever dat Russell de beste is van de huidige lichting jonge coureurs.

"Dat betekent ontzettend veel voor mij, afkomstig van een man als Fernando", zei Russell toen hij over het compliment hoorde.

Safety Car-coureur Maylander

Bernd Maylander rijdt al jaren de Safety Car en zag het vreemde voorval niet helemaal gebeuren maar constateerde wel iets vreemds: "Het ene moment was hij er, het volgende moment was hij weg."