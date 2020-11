F1-teams steunen controversiele race in Saoedi-Arabië

Diverse F1-teambazen hebben de beslissing verdedigd om een ​​nieuwe race in Saoedi-Arabië toe te voegen aan de F1-kalender van 2021, waarbij er 23 races worden gereden. Nadat het nieuws over de nog niet gepubliceerde voorlopige kalender uitlekte, veroordeelde Amnesty International de Formule 1 omdat het het Koninkrijk Saoedi-Arabië blijkbaar toestond zijn mensenrechtenrecord te 'wassen' met een wereldwijd topevenement.

Toen hem daarnaar werd gevraagd, zei Mercedes-baas Toto Wolff bij Imola: "Sport moet mensen verenigen en de wereld ten goede helpen veranderen. Een jaar geleden ging ik naar Riyad voor de Formule E-race en ik was aangenaam verrast door wat ik zag. Ik kan alleen met mijn eigen ogen oordelen, maar ik zag een prachtig weekend zonder enig teken van ongelijkheid; het waren vrouwen en mannen die genoten het sportieve spektakel samen."

"Je moet altijd ergens beginnen en ik denk dat de Formule E de eerste stap was en nu moeten we blijven proberen de wereld geleidelijk ten goede te veranderen", voegde hij eraan toe.

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is het daarmee eens: "Sportwedstrijden houden is altijd positief. Sport heeft altijd een positieve boodschap, en dat is de manier waarop we daar volgens mij naar moeten kijken."