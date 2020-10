Ecclestone: "Ik begrijp echt niet waarom mensen geen mondkapje dragen"

Voormalig F1-topman is totaal niet te spreken over hoe sommige mensen omgaan met het coronavirus. "Dit virus is verdomme gevaarlijk", aldus de inmiddels 90-jarige Brit. "Ik begrijp dan ook echt niet waarom sommige mensen hun mondkapje niet opzetten."

Bernie geeft dan ook toe dat de pandemie een negatieve invloed heeft gehad op zijn leven. Hij heeft zich moeten terugtrekken naar zijn huis in Zwitserland, samen met zijn vrouw Fabiana en zijn zoon Ace. "Ik ben blij dat ik naar Zwitserland kan terugtrekken, want dat land biedt erg veel veiligheid", aldus Ecclestone. "Op mijn leeftijd kan ik geen gekke dingen meer doen. Het enige wat ik nog kan doen is belasting betalen en sterven", aldus een ietwat cynische Ecclestone.