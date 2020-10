Pierre Gasly racet met Senna-helm op Imola

Pierre Gasly gaat dit weekend deelnemen aan de Grand Prix van Emilia Romagna met een eerbetoon aan Ayrton Senna. Senna overleed op het circuit in Italie, ook Ronald Ratzenberger overleed dat weekend.

Senna was een Formule 1-legende. Hij won veel races en had briljante uitspraken. Voor Gasly is Senna zijn held en voorbeeld en komt daarom met een speciale helm dit weekend.

Just... WOW! @PierreGASLY’s Senna tribute helmet is 🔥 What do you all think?#AlphaTauri #F1 #ImolaGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JYyjkxAJfG