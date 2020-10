Esteban Ocon: "Als George zijn plek bij Williams verliest is dat onrechtvaardig"

Over de toekomst van Russell wordt druk gespeculeerd, Sergio Perez wordt in verband gebracht met het team van Williams. Russell vertelde afgelopen week dat hij zich 'geen zorgen' maakt over zijn toekomst met Williams. De Engelsman gaf de indicatie dat de geruchten over zijn toekomst bij Williams van het 'kamp Perez' komen.

Ocon zat in 2018 in hetzelfde schuitje als Russell nu, de toenmalige Mercedes-junior verloor zijn stoeltje aan Lance Stroll omdat zijn vader het team kocht. "Dit is een hele moeilijke zaak voor Russell", verklaarde Ocon. "Ik lees ook alle bladen en ik hoop echt dat George in de Formule 1 kan blijven rijden."

"Qua performance doet hij het in de Williams natuurlijk geweldig. Je kan ook echt niets negatiefs over hem zeggen", vertelde Ocon die grote waardering heeft voor Russell.

Wolff heeft al aangegeven dat hij Russell in een uitgebreid testprogramma wil stoppen als hij zijn stoeltje bij Williams verliest. Toch heeft Ocon goede woorden over voor het programma van Mercedes: "Zonder hen had ik nooit op dit niveau kunnen opereren", sprak hij zijn dank uit.