George Russell: "Perez slingert geruchten de wereld in om Red Bull-stoel te krijgen"

George Russell kan volgend seizoen zomaar zijn stoeltje kwijt zijn in de F1. Momenteel rijdt de 22-jarige Formule 2-kampioen uit 2018 bij Williams, maar dat stoeltje wil de Mexicaanse Sergio Perez graag hebben.

Perez neemt veel geld mee van zijn sponsoren, Russell niet. Williams heeft geld nodig en dus lijkt de keuze voor Perez steeds relevanter. Toch zegt Russell dat er niets veranderd is. "Er is niets veranderd", zei hij tegen The Race. "Ik probeer mijn talenten te laten zien op de baan, zoals ik al eerder zei, maak ik me geen zorgen voor volgend jaar. Ik weet dat Mercedes en Toto Wolff mij steunen, dat heeft Toto zelf me verteld, wat ik absoluut vertrouw."

Dat er speculaties rondgaan, komt vooral door Sergio Perez en zijn mensen om zich heen. Dat denkt Russell althans zelf: "Ik denk dat al deze speculaties waarschijnlijk worden gevoed door het Perez-kamp, dat probeert druk uit te oefenen op andere teams, mogelijk voor een Red Bull-stoel - dus dat is mijn mening erover. Ik heb een contract, ik hoef me nergens zorgen over te maken en concentreer me hier gewoon op mijn werk."

Het team probeerde de geruchten te ontwijken, maar sensatiemediasites schreven er toch weer over in de verkeerde content, zo denkt Russell. "Ja, ze hebben gezegd dat ze geen idee hebben waar deze geruchten vandaan komen. Ze houden er nooit van om commentaar te geven op contractuele situaties. Uiteraard na Simons persconferentie op vrijdag, werden bepaalde opmerkingen waarschijnlijk uit hun verband gehaald. Uiteindelijk wilde het team er geen commentaar op geven, omdat ze vonden dat het niet nodig was en het stelt zichzelf later open voor verdere vragen. Maar zoals ik al zei, ik heb een contract en kom volgend jaar op de grid en daar heb ik alle vertrouwen in. Ik denk dat er de komende weken iets substantieel moet gebeuren om het te veranderen."

Goed gevoel voor volgend seizoen

Bovendien onthulde Russell dat hij de kwestie had besproken met de nieuwe eigenaren van Williams, Dorilton Capital in Portugal. "Ja, ze zijn hier geweest, ik heb met ze gesproken. Ze zeiden 'maak je geen zorgen, alles komt goed'. We hadden er een kort gesprek over en gingen verder met praten over de rest van dit jaar, volgend jaar en hoe we het team verder naar voren zullen duwen, wat genoeg is voor mij."