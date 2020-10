Jean Todt: "Veel vraagtekens bij 2021-kalender"

De kalender voor 2021 leek al uitgelekt, maar de kalender kan nog veel aanpassing verwachten. Door het coronavirus zijn er nog steeds "veel vraagtekens" over de volledig normale kalander voor het 2021-seizoen.

De FIA-president Jean Todt heeft toegegeven nog geen duidelijkheid te hebben over de eerste race en dan moeten de andere 21 nog volgen. Het is zeer lastig om in te schatten wat het virus gaat doen, maar voor de teams moet er wel een duidelijke kalender komen. Races verder dan Europa moeten weer normaal worden, maar of het coronavirus dat toelaat is maar de vraag.

Volgens de FIA-president is het daarom een hele moeilijk situatie. "Het is een moeilijke situatie", zei Todt tegen Sky Italia. “De hele wereld is getroffen door covid-19. We zijn in juli begonnen met een andere kalender dan normaal, maar dankzij ieders werk en toewijding gaan we vooruit."

De publicatie van een voorlopige kalender voor 2021 is momenteel vertraagd, en FIA-bronnen zeggen dat november nu wordt beoogd voor een releasedatum. Todt gaf toe: “Voor 2021 zijn er veel vraagtekens, al uit Australië. Het belangrijkste is om te reageren met efficiëntie en verbeeldingskracht. We hopen dat het een kalender wordt die lijkt op de traditionele."

De 74-jarige Todt moet na het 2021-seizoen stoppen bij de FIA, maar wat hij erna gaat doen is nog niet duidelijk. “Laten we eens kijken of Sky me een voorstel zal doen. Voor mij bij de FIA is er geen mogelijkheid tot verlenging, maar ik ben bereid om het met jullie te bespreken”, glimlachte hij.