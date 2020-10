Carlos Sainz: "Ik loop drie races achter op mijn concurrenten"

Carlos Sainz kent een wisselvallig seizoen. De Spanjaard maakte dit seizoen bekend de overstap van McLaren naar Ferrari te maken in 2021. Dit jaar moet hij zich bewijzen en dat doet hij ook. Hij wist zelfs op het podium te finishen in Italië op Monza.

Helaas heeft hij twee keer de finishlijn niet gehaald en kon hij in België niet van start gaan. Verder heeft hij in twee races geen punten gescoord en wist hij dat wel te doen in de eerste en twee race in Oostenrijk, Hongarije, Spanje, Italië en vorig weekend in Duitsland.

Hij kon met een goed resultaat, een vijfde plek, terugkijken naar die laatstgenoemde race. Liever had hij een paar punten meer gehad, want dat was zeker in de tweede race in Oostenrijk en de race in Hongarije mogelijk. Vooral de ambities om met McLaren hoger te kunnen komen, moeten nog waargemaakt worden. Dit kan hij doen in de aankomende races, want dan moet McLaren gaan vechten om de derde plek in het kampioenschap.

Sainz staat momenteel elfde in het kampioenschap, met 27 punten achter Daniel Ricciardo. Dat gat lijkt overbrugbaar, maar Sainz ziet het anders in gesprek met Motorsportweek.com: "Ik ben een beetje ver weg en 25 punten pak ik niet zomaar. Als we voor de top zes vechten, is een 'raceoverwinning' acht punten, dus je zou kunnen zeggen dat ik drie races achterloopt op mijn directe concurrenten. Twee of drie raceoverwinningen verwijderd van onder andere Ricciardo."

Sainz vergelijkt de situatie met die van Bottas en Hamilton. "Je zou kunnen zeggen dat het gelijk is aan Bottas die 50-75 punten verwijderd is van Hamilton. Zit hij in het titelgevecht? Misschien wel. Maar ik heb een hele kleine, kleine kans. Ik vind het erg vervelend, want ik vind dat ik minstens 30-40 punten meer zou moeten hebben dan ik heb."