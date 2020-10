Pirelli wijkt van standaard bandentoewijzing af voor GP Portugal

Voor Pirelli komen er nu twee circuits aan waar ze weinig tot geen informatie over hebben. Het Formule 1-circus reist deze week af naar Portugal om het op het Autódromo Internacional do Algarve op te nemen tegen elkaar. Voor bijna alle coureurs is dit circuit nieuw, op een enkeling na die hier een test of Formule 3-race heeft gereden.

Het circuit dateert uit 2008. De baan is met hoogteverschillen en snelle bochten, maar ook langzame bochten. Voor de remmen is het circuit zwaar, maar ook voor de banden. Het is tevens Pirelli’s laatste meetpunt voor de 2021-banden. Alle teams moeten verplicht met de prototypes rijden in de tweede vrije training, maar alleen het eerste half uur. Het concern moet voor een november de wijzigingen doorgeven aan de FIA.

Pirelli heeft gebruik gemaakt van de informatie van de andere raceklassen, om zo de banden beter te kunnen inschatten. Mario Isola zei het volgende: "Voor de eerste keer gaan we een double header in met twee circuits die nieuw zijn in de Formule 1 in zijn hybride tijdperk: te beginnen met Portimão, dat zijn Grand Prix-debuut maakt. Hoewel de Formule 1 daar nog nooit eerder heeft geracet, hebben we enige ervaring met dit circuit door middel van GT en WK superbikes, wat ons een goed idee geeft van wat we kunnen verwachten."

Extra set hard

Het is een nieuw circuit dat veel geld heeft gekost en de locatie is prachtig. Het weer ziet er ook goed uit, maar de baan vereist veel van de banden. Hierdoor heeft Pirelli het volgende besloten: "Het is een absoluut spectaculaire locatie en we denken dat de coureurs het geweldig zullen vinden om daar te racen. Portimão stelt hoge eisen aan het rubber en dit kan worden geaccentueerd door warm weer. Daarom hebben we de drie hardste banden meegebracht. We hebben dit weekend ook de standaard bandentoewijzing aangepast, waarbij de coureurs een extra set harde en een set minder van de zachte. In VT2 zullen de coureurs de 13-inch banden van volgend jaar voor het eerst uitproberen tijdens het eerste halfuur van de sessie. Zoals gewoonlijk zal dit een ‘blinde’ test zijn, dus de coureurs weten niet precies wat ze onder hun auto’s hebben zitten."